Resul Emrah Şahan Cumhuriyet'e konuştu: 'Hevesleri zenginleşmek'

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik “Kent uzlaşısı” kapsamında 45 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Cumhuriyet’e önemli açıklamalarda bulundu.

İktidarın kafasında İstanbul’da birden çok “Kanal İstanbul” projesi olduğunu belirten Şahan, Şişli’deki 24 bin m2’lik alana dikkat çekti. Kişi başı 1 m2’nin altında toplanma alanı ve yeşil alan düşen bir ilçede bu alanın nefes alanı olduğunu söyleyen Şahan, "Bu bölge deprem yasaları kullanılarak Rezerv Alan ilan edildi. Yani Şişli’nin depremle ilgili bir sorununa çözüm olması gerekiyordu." dedi. Şahan, alınan karara karşın bakanlık aracılığıyla bölgenin birilerini zenginleştirmek için kullanıldığını belirtirken “72 katlı otel, rezidans, AVM projesi için çalışmalara başlandı. Başkan oldum mühürledim. Milyar ceza kestim. Bakanlık tespitlerimi kabul etti, ruhsatı iptal etti. Sonra kendi tekrar ruhsat verdi" dedi.

İKTİDARA SOSYAL KONUT ÇAĞRISI

Bu kafa yapısının Kanal İstanbul’u yapmaya çalışan kafayla aynı olduğunun altını çizen Şahan, millete rağmen birilerini zengin etmeye çalışan ve “Kanal değil sosyal konut yapıyoruz” diyen iktidara çağrıda bulunarak :”Şişli’deki ilan edilen bu rezerv alanı, yapı stokunun yüzde 90’ı riskli yapı olan bu ilçede, toplanma alanı olmayan Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Yayla, Paşa, Merkez Mahallesi ve benzeri tüm alanlarında çözüm üretebilecek bir açık alan, otopark ve hatta dönüşüm için sosyal konut yapmaya varlar mı?” ifadelerini kullandı.

Şahan "Hakikat bu kadar net. Cevap tek. Evet-Hayır. Madem sosyal konut üretme derdiniz var, bu alana yürümek 20 dakika sürmez. Kuştepe’ye borcumuzu, oradaki ve yoksul tüm mahallelerdeki vatandaşımıza borcumuzu ödeyelim. Bu alandaki Deprem Yasası ile yaratacağınız değerle bunu yapalım." dedi.

‘TÜM İSTANBUL’A ETKİSİ OLACAK’

“Derdi millet olanla derdi ‘Kanal İstanbul’ gibi projelerle kendi muhterislerini zengin etmek olanın kavgasıdır bizi içeri atan” tespitinde bulunan Şahan, “Bakın bu alanda yapılmak istenen sadece Şişli’ye değil tüm İstanbul’a etkisi olacak. Belediyenin arka tarafındaki inşaatla birlikte toplam 1 milyon m2. Yani şöyle izah edeyim, tüm Merkez Mahallesi’ndeki evlerin m2’sini toplayın 900 bin eder. Bir Şişli mahallesi kadar inşaat yapıyorlar. Hevesleri, heyecanları bu” sözleriyle rantın büyüklüğüne dikkat çekti. 11 aylık dönemde rantçı anlayışla mücadele ederken tespitler, teknik raporlar sonucunda milyarlık cezalar kestiklerini anımsatan Şahan, “Sonrasında hakkımda görevi kötüye kullanmadan müfettiş savunma istedi. Milletin hakkını savunduğunuz için bu devletin müfettişi sizden savunma istiyor, gerçekten sadece gülüp geçeriz. Çünkü onlar milletin hakkı için müfettişlik değil devlet için değil, siyasal iktidarın sermayesinin bekası için varlar o koltuklarda. Fakat çok rahatım. Millet bunları görüyor. Ve inanın hem sandıkta cevap verecek hem de sonrasında yeniden kurduğumuz, inşa ettiğimiz hak hukuk döneminde hesap verecekler” uyarısında bulundu.

‘KONU KUL HAKKI’

Ekrem İmamoğlu'nun 130 projede açıkladığı 85 milyar dolar rantın 5 milyar dolarının Şişli'den sağlandığını belirten Şahan, "5 milyar dolarla tüm Şişli’yi yenileyebilirsiniz. Peki ne oldu o 5 milyar dolar, toplasanız belki de 10 aile. Bu kente yapılan ‘ihanet’ budur. Yoksulun cebinden, hakkından alıp zengini daha da zengin etme konusudur. Ve olan depremlerde yine eski evlerde oturan, kötü koşullarda yaşayan yoksula olur. Kkonu kul hakkıdır” dedi.

‘METREKAREYE DAVALARINI SATTILAR’

‘İnşaat ya Resulullah’ aklının bugünlere getirdiği ve var ettiği bu otokratik iktidar kentin üzerinden yaratacağı her değerle kendi siyasal alanını ve sermayesini sürdürme, uzatma çabasıyla çırpındığını vurgulayan Şahan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mazlumun, yoksulun hakkını arayacağız diye geldiler bu hale dönüştüler. Kendi davalarının katili oldular, bunu görelim. Şu andan kendi kendini yiyecek koca zehirli bir yılana dönüştüler. Milletin rızasını kaybettikleri! 19 Mart bunu net gösterdi. Onlar ‘yeniden inşaat’ dedikçe biz ‘yeniden inşa’ deyip bu ülkenin, bu kentin yıktıkları, tüm kurumlarını, değerlerini yeniden ayağa kaldıracağız. 2019 İmamoğlu sonrası İstanbul’da bunu ispat ettik. Ondan İmamoğlu ve tüm kadrosunu önlerinden temizlemek istiyorlar.

‘ÖNLERİNİ GÖREMİYORLAR’

Ama göremediği koca bir millet var. Yaptıkları, diktikleri beton gökdelenler, inşaatlar, kuleler, mega projeler ufuklarını kapattı. Önlerini çok uzun süredir göremiyorlar. İstanbul tüm ihanetlere rağmen hala dimdik ayakta duran kadim bir kenttir. Bu ülke kendi değerleriyle, kendi yurttaşına, yoksuluna, depremde riskte olan tüm insanına yetecek güce de kaynağa da sahiptir. 2. Yüzyıl Cumhuriyeti’nde hep birlikte, milletle bunu inşa edeceğiz. Her Şeyin Çok Güzel Olacağı yarınlarda kentler, İstanbul bu projelerle değil milletin hakkını millete verdiğimiz projelerle konuşulacak. Hiç şüpheniz olmasın…”