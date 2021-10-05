Reuters: Demirören’in yapılandırması 2 milyar doları aşabilir

05 Ekim 2021 Salı, 08:42

Demirören Grubu’nun medya satın alması ile enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz hariç 2 milyar dolara çıktığı belirtiliyor.

Konuya yakın kaynaklar faizle birlikte bu tutarın daha da aşılabileceğini ifade ediyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yapılandırma görüşmeleri, medya satın alması sırasında Ziraat Bankası'ndan kullandırılan 800 milyon dolarlık kredi ile enerji ve şans oyunları sektörleri için grubun kullandığı 1.2 milyar dolarlık krediden oluşuyor.

Reuters'ta geçen haftalarda Demirören Grubu'nun 1.4 milyar dolara kadar borç yapılandırması için bankalarla görüştüğü haberi yer almıştı.

KREDİLERDE KAMU BANKALARI AĞIRLIĞI

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratmakta zorlandığını belirterek, 800 milyon dolar borç için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğünü, enerji ve şans oyunları için bankalardan kullanılan 1.2 milyar dolar borç için de kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere 8-9 banka ile yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Ziraat Bankası ve Demirören Grubu konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

Doğan Grubu'nun Demirören Grubu'na medyadaki hisselerini satmak için Mart 2018'de protokol imzalanmış; ardından Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması işlemi tamamlanmıştı. Demirören satın alma sırasında Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER ZORLU GEÇİYOR

Bir bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratamaması nedeniyle yapılandırma görüşmelerinin zorlu geçeceğini belirterek, "Şu anda yapılandırma görüşmelerinde çeşitli opsiyonlar üzerinde duruluyor. Vadelerin uzatılması, balon ödeme eklenmesi, 'hair cut" olup olmayacağı, borcun TL'ye dönmesi gibi opsiyonlar üzerinde çalışılıyor. Ancak netlik kazanan bir durum şu anda yok" dedi.

Bir diğer kaynak ise balon ödeme eklenmesi durumunda, grubun gelir yaratamadığı da göz önüne alındığında bazı varlıklarında satış opsiyonunun gündeme gelebileceğinin altını çizdi.

Medya, gayrimenkul, şans oyunları, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil'i 2020 yılında OYAK'a satmıştı.