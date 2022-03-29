Reuters: TMO ayçiçeği yağı ithalatı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 18 bin ton ham ayçiçeği yağı alımı için ithalat ihalesi açtı.

Reuters
29 Mart 2022 Salı, 15:55
Reuters: TMO ayçiçeği yağı ithalatı ihalesi açtı
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Reuters'ta yer alan habere göre Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ham ayçiçeği yağı alımı için ithalat ihalesi açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları ihalede 31 Mart'a kadar teklif alınacağını açıkladı.



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