Reuters: TMO ayçiçeği yağı ithalatı ihalesi açtı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 18 bin ton ham ayçiçeği yağı alımı için ithalat ihalesi açtı.
Reuters'ta yer alan habere göre Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 bin ton ham ayçiçeği yağı alımı için ithalat ihalesi açtı.
Avrupalı ticaret kaynakları ihalede 31 Mart'a kadar teklif alınacağını açıkladı.
Video Haberler
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
- Yurttaşları yatırım vaadiyle 1 milyon TL dolandırdılar
- Çalıntı araçlar motorlarını 'change' yapmışlar
En Çok Okunan Haberler
- ABD'de 'süper zenginler' bütçe açığını kapatabilir mi?
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- Disney+ Plus Türkiye fiyatı 'makul' karşılandı
- İlkokulda etkinlik faciası: 250 öğrenci hastanede
- Yaşlı adam ateşe düşerek öldü
- Bodrum Belediyesi'nin “Bodrum Halk Süt” projesi yeniden
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında su borusu patladı
- Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
- Şok eden rapor: Hava kirliliği yüzünden 45 bin kişi...