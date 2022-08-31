Reuters'tan Erdoğan, Altun, Albayrak ve Türk medyasına dair çarpıcı analiz: 'Saray’dan WhatsApp mesajları gidiyor'
İngiliz haber ajansı Reuters, Türk medyasını analiz etti. Dikkat çeken ayrıntıların yer aldığı analizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve yetkililerinin medya kuruluşlarına WhatsApp'tan talimat verdiği öne sürüldü.
Reuters haber ajansı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.
"İçeriden ifşa edenler- Erdoğan’ın nasıl Türkiye’deki haber merkezlerini etkilediğini ortaya çıkardı" başlıklı yayımlanan makalede Berat Albayrak'ın istifasına dikkat çekildi.
Reuters, 2020 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevinden affını' isteyen Berat Albayrak'ın istifası için "24 saatten fazla bir süre boyunca, ülkenin medya ortamına hakim olan hükümet yanlısı TV kanalları ve gazeteler, Erdoğan'ın yaklaşık yirmi yıllık iktidarında, yakın çevresinde meydana gelen en dramatik çatlak hakkında neredeyse sessiz kaldı" olarak yorumlandı.
"Türk ana akım medyasının nasıl hükümet onaylı manşetlerden ve TV tartışmalarından oluşan sıkı bir komuta zinciri haline geldiğini gösteriyor" ifadeleri kullanılan makalede yargının, ordunun ve Merkez Bankası'nın da dahil olmak üzere Erdoğan'ın iradesine boyun eğdiğini aktardı.
ALTUN İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Makalede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yazı işlerine talimatlar geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı Erdoğan’ın oluşturduğu ve Ankara’da 1500 kişi çalıştığı ifade edilirken “Reuters’ın gördüğü mesajlarda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un çalışanları telefonda arayarak ya da WhatsApp mesajlarıyla yazı işleri müdürleriyle iletişime geçiyor” yorumu yapıldı.
Öte yandan analizde, İletişim Başkanlığı’nın yıllık bütçesinin 680 milyon lira civarında olduğu belirtildi ve ismini açıklamayan bir yetkili, “Buranın çok büyük bir yapısı var. Burada kararlar Altun ve yardımcıları tarafından alınıyor” yorumunu yaptı.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Reuters’taki haberde, "Albayrak’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ekonomi bakanlığından ayrılmasından sonra dört kaynak, Altun’un medyaya Erdoğan istifayı kabul edene kadar sessiz kalması konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Erdoğan’ın istifayı kabul etmesinden sonra büyük Türk TV kanalları ve gazeteleri haberi verdi" denildi.
Reuters tarafından görülen ekran görüntülerine göre, Altun'un başkanlığındaki yetkililer, ana akım medya haber odalarına düzenli olarak kabine veya parti üyelerinin belirli yorumlarını öne çıkarmaları veya bunlardan kaçınmaları için yol gösteren WhatsApp mesajları gönderiyor. Bazı muhabirlere göre, AKP milletvekilleri de düzenli olarak haber odalarını arayıp bazı konuşmaların yer almasını talep ediyor veya anlatım şeklini değiştiriyor.
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