Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı: Erdoğan sloganları atıldı!
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir grup, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Anıtkabir'de düzenlenen törende bir grup, "Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
29 Ekim 2019'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında da bir grup ‘rabia’ işareti yapmış ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek Erdoğan'a tezahüratta bulunmuştu.
Ayrıca 10 Kasım 2019'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü için Anıtkabir'de düzenlenen törende bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılmıştı.
Yine 30 Ağustos 2020'de de Anıtkabir'deki Zafer Bayramı töreninde Erdoğan sloganları atılmıştı.
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