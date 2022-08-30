Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı: Erdoğan sloganları atıldı!

30 Ağustos 2022 Salı, 13:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Anıtkabir'de düzenlenen törende bir grup, "Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.

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29 Ekim 2019'da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında da bir grup ‘rabia’ işareti yapmış ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek Erdoğan'a tezahüratta bulunmuştu.

Ayrıca 10 Kasım 2019'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü için Anıtkabir'de düzenlenen törende bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılmıştı.

Yine 30 Ağustos 2020'de de Anıtkabir'deki Zafer Bayramı töreninde Erdoğan sloganları atılmıştı.