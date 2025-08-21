‘Rezerv yapı alanı' ilan edilen Topağacı Mahallesi'nde yurttaşlardan protesto: Evlerine yürümek isteyen mahalleliye polis engeli!

Haber: BATUHAN SERİM

Ümraniye'de bulunan Topağacı Mahallesi sınırları içerisinde bir bölge rezerv alanı ilan edilmiş ve mahalle sakinleri evlerini boşaltmayarak direnişe başlamıştı. Bu sabah evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmek için mahalleye gelen ekiplere, çevik kuvvet polisleri eşlik etti. Yurttaşların tepkisi üzerine polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Uzun yıllardır Topağacı’nda yaşayan yurttaşlar, akşam saatlerinde polis ablukası eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösteren mahalleli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı da, kendilerini dinlemediğini söyleyerek protesto etti.

“Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, direne direne kazanacağız” yazılı pankart açan yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İsmet Yıldırım hesap verecek” sloganları attı.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Evinin elektrik, su ve doğalgazı kesilirken polislere direnen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Turgay Kutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Elektriği, suyu, doğalgazı kesilen %100 engelli vatandaşlar var, makineye bağlı yaşayan insanlar var. Elektrikler kesilince hastaneye kaldırdık. 6 aylık çocuğu olan insanlar var. Bunlar, 216 hanede yaşayanlar arasında sadece 3 kişi.

Buradaki insanların ne kabahati var? Sayın Cumhurbaşkanı duymuyor mu buradaki eziyeti? Görmüyorlar mı? Muhalefetten hiç kimse duymuyor mu? Burada vatandaşın elektriği yok, suyu yok. Hiç birine hakkımı helal etmiyorum.”

‘30 BİN TL KİRA VERİP ÇOCUKLARIMA NASIL BAKACAĞIM?’

Sabahki müdahaleler sırasında gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan bir başka mahalle sakini anne ise şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Sabah iş yerimden evime koşarak gittim ve dört çocuğum evde yalnızdı. Polislere direndim ve kollarımı çektiler. Kollarım kızardı ve morardı. İki erkek polis beni arkadan iterek eve sokmaya çalıştı, ‘yeter artık direndiğin’ dediler. Biz polise güvenmeyip de kime güveneceğiz?

İsmet Yıldırım bize Çevik Kuvvet göndermesin. Bizzat kendisini istiyoruz. Kendisiyle muhatap olmak istiyoruz. Ben 30 bin TL kira verip de çocuklarıma nasıl bakacağım?”

‘TERÖRİSTMİŞİZ GİBİ…’

Daha sonra söz alan kızı ise, “Sabah bir teröristmişiz gibi gelip bizleri barınma yerimizden haksız bir şekilde ayırmaya çalışanlara söylüyorum: Bizi buradan ayıramayacaksınız” dedi.

‘HALKA RAĞMEN HALK İÇİN BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ’

Daha sonra söz alan bir başka mahalle sakini ise şunları söyledi:

“İnsanların tapulu mallarını ellerinden zorla almaya çalışan kravatlı teröristler. Birilerine peşkeş çekmek için zorla buraları ranta açan bu kravatlı teröristler. Biz halkız. Halka rağmen, halk için bir şey yapamazsınız.”

YÜRÜMEK İSTEYEN YURTTAŞLARA POLİS MÜDAHELESİ!

Topağacı Mahallesi sakinleri, gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinde elektriği kesilen evlerinin önüne cep telefonu ışıklarını yakarak yürümek istedi. Yurttaşlar bir süre yürüyüp yerleşim yerlerine yaklaştıktan sonra polis yürüyüşün devam etmesine engel oldu. Yurttaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polis barikatını aşan mahalleli, evlerine yürümeye devam etti. Polis tekrar bariyer olunca tartışma yaşandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, mahalle temsilcisi ve polisler arasında yaklaşık 10 dakika süren bir konuşma gerçekleşti. Polis, yurttaşların slogan atmadan yürümesine izin verdi. Mahalleli ıslık, alkış ve telefon flaşı eşliğinde, basın açıklaması gerçekleştirdikleri alana giderek, eyleme son verdi.

Mahalleli, geceyi kendi kurdukları Barınma Hakkı Bürosu’nda geçireceklerini açıkladı.