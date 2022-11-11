Rezidans yöneticisiyle tartıştı, odasına el yapımı patlayıcı attı

11 Kasım 2022 Cuma, 14:45

Güneykent Mahallesi’nde 80 daireli bir rezidansta, 10 Kasım sabah karşı; Uğur K.'nin dairesinde gece elektrik kesildi. Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Uğur K., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Patlamayla birlikte yönetim ofisinde ve bina girişi hasar gördü.

Patlamayla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Uğur K.'nin dairesinde yapılan aramada ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur K. ve E.H., Emniyet'teki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Uğur K. ve E.H., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.