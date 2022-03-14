Esenyurt'ta rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki kadın öldü
İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Polis, düşmenin nedenini araştırıyor.
Esenyurt'ta 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç, 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor.
Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Özge Binnur Oruç
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