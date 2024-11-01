Rezidansta öldürülen Selin’in davası bugün

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

Estetisyen Selin Yalın, geçen nisanda İstanbul Kartal’daki bir rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından öldürüldü. Öktem, olayın ardından Yalın’ın yakınlarını arayıp intihar ettiğini söyledi ancak sorgusunda Yalın’a ateş ettiğini ve cinayeti işlediğini itiraf etti. Öktem, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken hakkında “kasten öldürme” suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Öktem’in silahı oturdukları alanın yanına bırakmak isterken birden ateş aldığı şeklinde yaptığı savunmaya karşın, temin edilen Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunda atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığının belirlendiği yer aldı. Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiği de dosyadaki diğer ayrıntılar. Öktem’in yargılanacağı davanın ilk duruşması ise bugün görülecek.