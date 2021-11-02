Rıza Sarraf’ın ABD’de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı

02 Kasım 2021 Salı, 19:24

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanan Rıza Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı. New York Güney Bölgesi Hakimi Richard Berman’ın elektronik sistemde yayınladığı belgelere göre 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020 tarihli belgelere göre başvurusu kabul edilen Sarraf şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmış.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Berman son yazılı emrinde şimdiye kadar Sarraf’ın kefaletiyle ilgili belgelerdeki gizlilik kararını kaldırdığını da açıkladı. Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre, Sarraf 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılması karşılığında, 100 bin dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.

Mahkeme Sarraf'a kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar da getirmiş. Buna göre, soruşturma görevlileri ve FBI, diledikleri zaman önceden haber vermeksizin ya da izin almadan Sarraf’ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabiliyor. Sarraf sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapabiliyor. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Sarraf, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek. Eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alacak.