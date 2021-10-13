Rıza Sarraf'ın eski binasına polis baskını: Suçüstü yakalandılar
Mal varlıklarına el konulan Rıza Sarraf'ın, Beyoğlu'ndaki eski holding binasına dadanan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı. Binaya uyumak için geldiklerini iddia eden şüpheliler, çaldıkları malzemelere el konularak gözaltına alındı.
Rıza Sarraf'ın 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konuldu. Sarraf'ın, kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası, geçtiğimiz yıldan itibaren terk edildi.
Sahipsiz kalan holding binası önce evsizlerin sonra da hırsızların uğrak yeri oldu. Kapıları ve pencereleri sökülen bina harabeye döndü. Yaşanılanlardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binayı belli aralıklarla kontrol etmeye başladı.
Karaköy Polis Merkezine bağlı gece kartalları, dün akşam yaptıkları kontroller sırasında bina içinde birilerinin bulunduğunu fark etti. Ekipler, binanın katlarını kontrol etmeye başladı.
Terk edilmiş binanın 3'üncü katına çıkan gece kartalları, 4 kişiyi, alüminyum levha çalarken suçüstü yakaladı.
Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, gece kartalları içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol amacıyla binayı aramaya devam etti. Aramalar sonucu başka birine rastlanmazken, 4 şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
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