Rize-Artvin Havalimanı'nda taksicilerden eylem: 'Bizde de geri vites yok'

17 Haziran 2022 Cuma, 16:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen ay törenle hizmete açılan Rize-Artvin havalimanında taksiciler arasında yolcu alma tartışması yaşandı. Pazar ilçesinden gelen taksiciler adalet istediklerini söyledi.

Rize-Artvin havaalanında ulaşım, temizlik, çevre düzenlemesi ve yer hizmetleri alanında yaşanan sorunlar zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Havaalanının bulunduğu Pazar ilçesinde taksicilik yapan 86 taksici esnafı havaalanından yolcu alamamasından yakınırken Ardeşen ilçesinden bazı taksicilerin havaalanında yolcu alması iki ilçenin sürücülerini karşı karşıya getirdi.

Pazar Kız Kulesi Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hızır Şükrü Doğanay, şikâyetlerine rağmen görevli emniyet mensuplarının korsan taksicilik yapanlara göz yumduğunu öne sürerek yanına aldığı Pazar ilçesinden 86 taksi esnafıyla havaalanında bir basın açıklaması yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

“PAZAR TOPRAKLARI İÇİNDE ARDEŞEN ÇALIŞACAK PAZAR ÇALIŞAMAYACAK”

Kendilerine haksızlık yapıldığını ve adalet istediklerini belirten Hızır Şükrü Doğanay şunları söyledi:

"Bu akşam bir telefon üzerine geliyorum buraya, Ardeşen Şoförler Odası Başkanı orada simsarlık yaparak iki tane de sivil tutarak burada simsarlık yapıyor. Dört tane arabasıyla işe gidip geliyor. Gözümün önünde Sarp yolcusuyla pazarlık ediyor, alıyor. Polis memuruna diyorum ki müdahil niye olmuyorsunuz? Polis memuru Ardeşen Şoförler Odası’nın arabasını alıp kaçırıyor. Yani burada emniyet görev yapmıyor. Pazar arabasına gelince yolcu alamıyor, Ardeşen arabasına gelince güzel çalışıyorlar. Pazar toprakları içinde Ardeşen çalışacak Pazar çalışamayacak. İki üç gün evvel sayın Bakanım Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak Rize’de toplantıda ne Pazar arabası girecek dedik ne Ardeşen arabası. Sadece kendi yolcusu geldiğinde biletini gösterdiği takdirde içeriye girecek, yolcusunu alıp çıkacak. Bekleme yapılmayacak. Memur arkadaşa 'bekleme yapıyorlar' diyorum adam Ardeşen Şoförler Odası’nı kaçırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Ya memursan görevini yapacaksın. Çok sevdiğim değerli bir memur arkadaşımız bu akşam görev yapmadı, polis arabasının önüne yatmama rağmen, o yolcunun önüne yatmama rağmen polis müdahil olmuyor. Polis burada taraf. O ki taraf kusura bakmayın benim arabamı 85 arabam var, 85 arabamı feda ediyorum. Hangisini istiyorlarsa yakmaya hazırız. Sıkıntı yok ceza ise ceza, ne gerekiyorsa o. Bu saatten sonra da bizde de geri vites yok. Ama adaletli olsa onlara da eşit bize de eşit davranılsa hiçbir sıkıntı yok. Bizim polise de saygımız var devletimize de, bayrağımıza da, milletimize de. Bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Adalet istiyoruz. Bundan başka hiçbir şey yok."