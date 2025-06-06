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Rize'de kurban kanları dereyi ve denizi kırmızıya boyadı

Rize'de kurban kanları dereyi ve denizi kırmızıya boyadı

6.06.2025 17:26:00
Güncellenme:
ANKA
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Rize'de kurban kanları dereyi ve denizi kırmızıya boyadı

Rize'de Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren yurttaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi'ndeki mezbahada Kurban Bayramı ibadetini yerine getiren yurttaşların kestikleri kurbanların kanını dereye akıtması sonucu, Çiftekavak Deresi kırmızıya büründü ve Karadeniz'e ulaşarak çevre ve deniz kirliliğine neden oldu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, derenin adeta kana bulandığı görülürken, akan kanların kontrolsüz biçimde denize karışması hem çevre ve insan sağlığını tehdit etti.

Bölge sakinleri, yıllardır bu sorunun çözülmediğinden yakınırken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için daha sıkı denetim ve önlem alınmasını istiyor. 

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