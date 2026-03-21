Rize’deki yurttaşlardan ‘Adalet Yürüyüşü’

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye başkanı Ercüment Çervatoğlu imzasıyla yapılan “Hukuksuzluğa karşı adalet, demokrasi için, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için adalet yürüyüşü” başlıklı çağrısı, Fındıklı halkının yoğun katılımı ile düzenlendi.

Yürüyüşün ardından ise basın açıklaması ile bir yılını dolduran 19 Mart operasyonu ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar protesto edildi. Eylemde CHP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Karaalioğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu birer konuşma yaptı.

Yürüyüş ve konuşmalar sırasında vatandaşlar da attıkları sloganlarla Ekrem İmamoğlu ve belediyelere yönelik operasyon, kayyım atamaları ve baskıları kınadı.