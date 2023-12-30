Rize merkezli 4 ilde 'nakliye' dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama
Rize merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Rize'de bir gıda şirketi, kent dışından satın aldığı değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 3 bin koli gıda malzemesinin kendilerine teslim edilmemesi üzerine polise şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibi sonrası kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik Ankara İstanbul ve Denizli illerinde operasyon gerçekleştirdi.
TUTUKLANDILAR
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin ikametlerde yapılan aramalarda 994 koli gıda malzemesi ele geçirildi. Ekipler tarafından Rize’ye getirilip sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G., F.T. ve E.E.G., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
5 kişi ise serbest bırakıldı.
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