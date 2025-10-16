Rize’nin Pazar ilçesinde kurulmak istenen kafes balıkçılığı projesine ilişkin dava görüldü

Rize’nin Pazar ilçesinde denize kurulmak istenen kafes balık çiftliklerine karşı çıkan balıkçılar, 50 gündür tuttukları nöbetin ardından bugün Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davayı takip etti. Kadın balıkçılar “Denizimiz ve ekmeğimiz için buradayız” dedi.

Rize’nin Pazar ilçesinde Kuzuoğlu Grup, Günvak 1 ve Günvak 2 şirketleri tarafından denizde kurulmak istenen kafes balık çiftliklerine karşı çıkan balıkçılar, 50 gündür tuttukları nöbetin ardından açtıkları davanın duruşması için bugün Rize İdare Mahkemesi’ne geldi.

Balıkçılara, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Zafer Partisi İl Başkanı Hüseyin Karaman ve yurttaşlar destek verdi.

Dava öncesinde Rize Adliyesi önünde açıklama yapan davacı balıkçıların avukatı Remzi Kazmaz, projeye karşı direnen halkın geçim mücadelesi verdiğini vurguladı. Kazmaz, “Burada bulunan herkes balıkçı. Kadınlar da ağ örüyor, balığa çıkıyor. Bizim derdimiz siyaset değil, ekmek davası. Bu dava, halkın yaşam hakkı davasıdır” dedi.

Kazmaz, kamuoyunda balıkçılar hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara da tepki göstererek, “Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamaya gerek yok. Ülkede zorluk varken bine yakın ailenin işsiz kalmasına kimse göz yumamaz. Şirketler de bu halkı düşünsün. Hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Bu dava aş kavgasıdır” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR BALIKÇILIĞINI KORUYOR”

Duruşma öncesi açıklama yapan kadın balıkçılar da denizlerine sahip çıkacaklarını belirtti. Bir kadın balıkçı, “Kadınlarımızla, çocuklarımızla burada doğduk, büyüdük. Gidecek yerimiz yok. Rızkımızı kazanacak başka yer yok. Kafes balıkçılığına karşıyız” dedi.

Bir başka kadın balıkçı ise, “Bu dava bizim ekmek davamız. Köyümüz balık kafesçiliğini istemiyor. Yüzümüz gülerek çıkacağız bu adliyeden” diye konuştu.

“BİLİRKİŞİ RAPORU YETERSİZ”

Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından açıklama yapan avukat Remzi Kazmaz, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek yeni bir keşif talep ettiklerini söyledi. Kazmaz, “ODTÜ ve İTÜ’den iki ayrı rapor sunduk. Her iki rapor da, ‘Burada kurulacak kafes balıkçılığı kuş popülasyonu açısından büyük tehlike yaratır’ diyor. Bu durum Rize-Artvin Havalimanı için de risk oluşturur. Mahkemeden bu konuda yazı yazmasını talep ettik” dedi.

Kazmaz ayrıca, “Bu insanların ekmeğini elinden alabilirsiniz ama balıkçılığını elinden alamazsınız. Şamandıralar denize indirilirse bir daha kalkmaz. Avlak sahaları biter. Balıkçılara tahsis edilen limana göz diktiler, o limanı kimseye vermeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kendilerini hedef alan açıklamalara da tepki gösteren Kazmaz, “Müvekkillerime ‘teröristtir, yol kesiyorlar, bıçak çektiler’ diyen meslektaşımı kınıyorum. Bu insanlar sadece ekmeğinin peşinde” ifadelerini kullandı.

Davanın diğer avukatı Sevil Kuru ise mahkemeden çevresel kamu yararını esas almasını talep ettiklerini belirterek, “ÇED raporu ekonomik çıkar üzerine kurulu. Oysa Danıştay içtihatları açık: Esas olan sürdürülebilir çevresel kamu yararıdır” dedi.

Rize İdare Mahkemesi’nin davaya ilişkin kararını 15 gün içinde açıklaması bekleniyor.