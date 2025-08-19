Rize'nin plaka kodu ne? Rize'nin plaka numarası kaç? Rize ve ilçelerinin plaka harfleri...

Rize plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

RİZE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Rize’nin plaka kodu 53 olup, Karadeniz Bölgesi’nin simge plaka kodlarından biridir.

Rize’de araç plakaları, 53 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Rize Plaka Kodunun Anlamı

Rize’nin plaka kodu olan 53, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

53 sayısı, hem şehirle hem de Karadeniz kültürüyle özdeşleşmiş bir plaka kodudur.

Rize ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Rize’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Rize İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Ardeşen 53 AR

Çamlıhemşin 53 ÇA

Çayeli 53 Ç

Derepazarı 53 DR

Fındıklı 53 F

Güneysu 53 G

Hemşin 53 H

İkizdere 53 İ

İyidere 53 İY

Kalkandere 53 K

Pazar 53 P

Rize (Merkez) 53 M, 53 R