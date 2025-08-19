Rize'nin plaka kodu ne? Rize'nin plaka numarası kaç? Rize ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Rize’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Rize ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Rize plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

RİZE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Rize’nin plaka kodu 53 olup, Karadeniz Bölgesi’nin simge plaka kodlarından biridir.
Rize’de araç plakaları, 53 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Rize Plaka Kodunun Anlamı

Rize’nin plaka kodu olan 53, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
53 sayısı, hem şehirle hem de Karadeniz kültürüyle özdeşleşmiş bir plaka kodudur.

Rize ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Rize’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Rize İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Ardeşen    53 AR
Çamlıhemşin    53 ÇA
Çayeli    53 Ç
Derepazarı    53 DR
Fındıklı    53 F
Güneysu    53 G
Hemşin    53 H
İkizdere    53 İ
İyidere    53 İY
Kalkandere    53 K
Pazar    53 P
Rize (Merkez)    53 M, 53 R

