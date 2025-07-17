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Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

17.07.2025 14:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Rize, yemyeşil doğası, çay bahçeleri ve yaylalarıyla öne çıkan doğal güzelliklere sahip bir şehirdir. Kaçkar Dağları, Ayder Yaylası ve Fırtına Deresi gibi turistik noktalarıyla da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlar. Telefonla iletişimde Rize’nin kendine ait alan kodu bulunuyor. Peki, Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Rize önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Rize'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

RİZE'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Rize iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0464’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Rize için bu kod 464 olarak belirlenmiştir.

RİZE'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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