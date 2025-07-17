Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Rize önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Rize'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Rize’nin telefon kodu kaç? Rize’nin alan kodu kaç?

RİZE'NİN TELEFON KODU KAÇ?

Rize iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0464’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Rize için bu kod 464 olarak belirlenmiştir.

RİZE'NİN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.