Rize'de aracıyla dereye düşen sürücü yaralandı
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye düşen arazi aracının sürücüsü Efe Karakaş yaralandı.
Feci kaza, Çayeli ilçesi Çataldere köyünde meydana geldi. Efe Karakaş idaresindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkıp Senoz Deresi'ne uçtu.
Derede yan yatan UTV'nin sürücüsü Karakaş, yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dereden çıkardığı Efe Karakaş, ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
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