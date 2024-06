Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması Rize'de protesto edildi

Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 18:00

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyım atanması, Rize'nin Fındıklı ilçesinde de protesto edildi. Basın açıklamasına CHP, EMEP, Halkevleri, SOL Parti üyeleri, ESP, İHD Rize temsilciliği, KESK'e bağlı sendikalar ve vatandaşlar katıldı. Açıklamayı okuyan EMEP İl Başkanı Hasan Zorlucan, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu coğrafyada her gün yeni bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle güne başlıyoruz. Mafyanın, çetelerin, uyuşturucu tacirlerinin, tarikatların kol gezdiği bir ortamda ve bu güruhlara her türlü devlet olanaklarının sağlandığı bir durumda 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na çıkmaya çalışan isçi ve emekçileri tutuklayan, Filistin direnişine sahip çıkan gençleri gözaltına alan ve her türlü demokratik mücadeleyi engelleyen AKP-MHP iktidarı bu sefer hedefine halkın iradesiyle gelmiş belediyeleri koymaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde emekçi halkımızın iradesi ile seçilen Hakkari Belediyesi’ne kayyım atayarak bir irade gasbı gerçekleştirilmiştir.

"BÜYÜK BİR HUKUK GARABETİDİR''

Hakkari belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 10 yıl önce çılmış bir soruşturma gerekçe gösterilerek Van'da gözaltına alınmış ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atanmıştır. Belediye Eş Başkanı Akış'a soruşturma açan söz konusu dosyanın soruşturma savcısı ve hakimi şu anda FETÖ firarisi olarak aranmakta ve haklarında yasal işlem devam etmektedir. 10 yıl önce FETÖ terör örgüt üyesi olduğu iddia edilen savcı ve hâkimin açmış olduğu bir soruşturma gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı ile Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmıştır. Bu durum bir hukuk garabetidir ve asla kabul etmiyoruz. Halkın iradesi ile seçilmiş bir belediye başkanı ve yönetimi ancak halkın iradesi ile geri alınabilir. Bunun dışında yapılan her türlü girişim hukuki olmadığı gibi meşru da değildir. Seçilmiş Belediye Eş Başkanı derhal serbest bırakılmalı ve görevine iade edilmelidir. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız."