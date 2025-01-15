Rize'de cip aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı!
Aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü Resul K., yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Rize-Güneysu karayolu Akarsu mevkiinde saat 14.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinden Güneysu ilçesi yönüne ilerleyen Resul K.’nin (26) kontrolünü kaybettiği 61 VU 182 plakalı cip, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Resul K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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