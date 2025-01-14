Kazaya müdahale eden polis memuruna kamyon çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 08:37

Güncelleme: 14.01.2025 - 08:39

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkiinde geç saatlerde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İlyas A. yönetimindeki 06 GE 897 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Asuman A. (46) ve H.A. (16) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Erdal Baydar’a (37), Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarptı. Baydar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenip, kamyonun altında kaldı.

Ekipler tarafından kamyonun altından çıkarılan Baydar ile diğer 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Burumu ağır olan Baydar, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fatih K.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.