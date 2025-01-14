Kazaya müdahale eden polis memuruna kamyon çarptı: Yaralılar var!
Çorum'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru Erdal Baydar’a kamyon çarptı. Durumu ağır olan Baydar ile ilk kazada yaralanan diğer 3 kişi, hastaneye sevk edildi.
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkiinde geç saatlerde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İlyas A. yönetimindeki 06 GE 897 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Asuman A. (46) ve H.A. (16) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan trafik polisi Erdal Baydar’a (37), Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon çarptı. Baydar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenip, kamyonun altında kaldı.
Ekipler tarafından kamyonun altından çıkarılan Baydar ile diğer 3 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza haberinin ardından İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Burumu ağır olan Baydar, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fatih K.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- İmamoğlu'ndan flaş 'Akpolat' açıklaması
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'