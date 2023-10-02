Rize'de evin bahçesine yıldırım düştü!
Rize'de kuvvetli yağışlarla beraber bir evin yakınına yıldırım düştü.
Rize'nin Fındıklı ilçesi olduğu belirtilen bölgede son günlerde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte gökyüzünde geceyi aydınlatan şimşekler belirdi. Art arda çakan şimşekleri görüntülemek isteyen vatandaş bir evin çok yakınına yıldırım düşme anını yakaladı.
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