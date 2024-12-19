Rize'de fırtınada sallanan bina için karar verildi!
Rize'de şiddetli fırtınada sallandığı gerekçesiyle tahliye edilen apartman için yıkım kararı alındı. Apartman sakinlerinin, yıkım kararının ardından eşyalarını vinç yardımıyla binadan tahliye işlemi devam ediyor.
Rize'de Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 14 Aralık'ta boşaltılan 8 katlı iki bloktan oluşan apartmanda, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince başlatılan inceleme tamamlandı.
Rize Belediyesi zabıta ekiplerince iki gün önce mühürlenen bina için yıkım kararı alındı. Apartman sakinleri, yıkım kararının ardından eşyalarını vinç yardımıyla binadan tahliye işlemini sürdürüyor.
Ali Haydar Karahan, gazetecilere, yıkım kararı alındığını ancak yıkım işleminin ne zaman yapılacağını bilmediklerini söyledi.
50 YILLIK BİNA
Kararın bu yönde çıkacağını tahmin ettiklerini anlatan Karahan, "Apartman sakinleri olarak da yıkılmasını istiyoruz. 50 yıllık bir bina. Dairelerde, katlarda herhangi bir çatlak, hasar yok ama kolonlarda var. En son fırtınadan dolayı bu çatlaklar olmadı, çok eskiden vardı" dedi.
Karahan, binada taşınma işlemlerinin başladığını belirterek, "Bazı kiracılar izin alarak vinçlerle eşyalarını taşıyor. Ben de birkaç gün içinde taşınmayı düşünüyorum" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'