Küçükçekmece'de ağır hasarlı 5 katlı binaya 'tahliye' izni
Küçükçekmece'de pazar günü kolonları patladığı için inceleme başlatılarak ağır hasarlı olduğuna karar verilen 5 katlı bina tahliye ediliyor.
İstanbul Küçükçekmece, İnönü Mahallesi 3'üncü Özgür Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinin kolonlarında 17 Ekim Pazar günü patlama oldu.
İş yeri sahibinin çatlama ve eğilmelerin ardından üst kattaki ev sahiplerine haber vermesiyle Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çağırıldı. Binayı incelemeye gelen ekipler, yapılan testlerin ardından binanın ağır hasarlı olduğunu belirleyerek tahliye kararı verdi.
EŞYALARINI BOŞALTMALARI İÇİN İZİN VERİLDİ
24 yıllık binada yaşayanlar kısa sürede evlerini eşyalarını alamadan tahliye etti. Bodrum katında gerçekleştirilen geçici güçlendirme çalışmasının ardından daire sahiplerine eşyalarını boşaltmaları için bugün izin verildi.
Bina çevresinde güvenlik önlemi alınken ev sahipleri vinç yardımıyla eşyalarını taşımaya başladı.
Etiketler: #Küçükçekmece Belediyesi #küçükçekmece
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