Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 21:39

Güncelleme: 21.08.2023 - 21:39

Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu’na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı.