Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. Çevresinde heyelan oluşması nedeniyle 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu’na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Yargı kararını verdi...
- Bakanlıktan açıklama geldi