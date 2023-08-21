Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. Çevresinde heyelan oluşması nedeniyle 3 katlı bina ile bitişiğindeki müstakil ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 21:39
Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
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Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ile Rıdvan Çomoğlu’na ait müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı.


Rize Heyelan

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