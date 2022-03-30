Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı

Rize'de heyelan meydana gelen Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

DHA
30 Mart 2022 Çarşamba, 11:57
Rize'de heyelan; Ardeşen-Çamlıhemşin yolu kapandı
Abone Ol google-news

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi yakınlarında, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonrası Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu ulaşıma kapandı, çevredeki bazı yapılar da hasar gördü.

İhbarla bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler