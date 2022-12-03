Rize'de heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'de etkili yağışın ardından meydana gelen heyelanda 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte 2 Aralık Cuma gecesinden itibaren devam eden yağış dolayısıyla merkeze bağlı Sütlüce ile Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şiddetli yağış sonrasında rüsubat nedeniyle tıkanan menfezlerin açılması amacıyla da temizlik yapılıyor. Yola devrilen ağaçlar ise vatandaşlar tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.
BAZI ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Sütlüce köyü muhtarı Ercan Koyuncu, yaşanan heyelan sonrasında bazı araçların mahsur kaldığını söyledi.
Koyuncu, coğrafyanın zor olduğunu ifade ederek, "Toprak kayması sonucu can kaybının olmaması önemli. Köyümüze bağlı mahallede 4 araç mahsur kaldı. Bu nedenle bazı vatandaşlarımız işine gidemedi. Kısa süre içinde yol yeniden ulaşıma açılacak" dedi.
Uğur Koyuncu ise yolun kapanması nedeniyle arabalar mahsur kaldığı için işe gidemediklerini belirtti.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı