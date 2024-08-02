Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Rize'de 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihale edilecek.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:12
Rize'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin İkizdere ilçesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde yer alan 1228,65 hektarlık alan 3 yıl süreyle jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmek üzere açık artırma usulü ile ihale edilecek.

Tahmini bedeli 269 bin 399 lira olan sahanın ihalesi, 7 Ağustos Çarşamba günü 11.00'de İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini Rize İl Özel İdaresinden bedelsiz temin edebilecek.


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