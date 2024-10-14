Rize’de korkutan heyelan... Çocuk parkı çöktü!
Rize'de şiddetli yağışların etkili olduğu Rize’de meydana gelen toprak kaymasında bir binanın önünde bulunan çocuk parkı kullanılamaz hale geldi.
Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak Rize’de etkisini sürdürüyor.
Birçok bölgede sağanak nedeniyle su baskınları ve ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.
Rize merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde Yağmur Sokak ile Buhara Sokak arasındaki alanda da heyelan meydana geldi.
Buhara Sokak’ta bulunan Ceylan Saray Apartmanı’na ait çocuk parkının alt kısmındaki toprak istinat duvarlarının çökmesiyle boşaldı.
Hemen alt kısımda bulunan Yağmur Sokak üzerindeki inşaat alanına kayan toprak nedeniyle temeli yeni atılan otopark da moloz yığınları içerisinde kaldı.
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