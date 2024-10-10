TPD Başkanı Yıldırım’dan şiddet olaylarının ‘psikiyatrize’ edilmesine tepki

Yayınlanma: 10.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2024 - 04:00

Sayıştay raporlarına yansıyan “Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) servisinde görevli şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediği” yeniden gündeme gelirken “psikiyatrik hizmetlerin yetersizliği” yorumları da yapıldı. Türk Psikiyatri Derneği Başkanı (TPD) Ejder Akgün Yıldırım, “Son dönemdeki olayları ‘psikiyatrize’ etmek suça meşruiyet katar. Ağır bedelleri olur” uyarısında bulundu. Yıldırım, “Son bir ay içerisinde eşini öldürenlerin tamamına yakını ruhsal açıdan sağlıklı insanlar. Suça ve şiddete eğilimli olmak, bir kötülük durumudur” dedi.

‘TÜRKİYE’DE CEZASIZLIK VAR’

Yıldırım şöyle konuştu: “Dünyanın en mükemmel psikiyatrik tedavilerini de uygulasanız zaman zaman bu, yaşanabilir. Ama en önemlisi, Türkiye’de şu an bir cezasızlık süreci var. ‘Psikiyatrik hizmetlerde yetersizlik var da ondan kaynaklanıyor’ dersek toplumdaki bu algıyı güçlendirmiş oluruz.Bunun bedeli bizim hastalarımızın, işyerlerinden okullara kadar ciddi anlamda dışlanması olur. Toplumu rahatlatan açıklamalar bunlar. Bir anlamlandırma çabası var. Bu tip açıklamalar, tedavilere fayda sağlamayacağı gibi tedavi olacaklara zarar oluşturabilir. Ruh sağlığı hizmetini suç engelleyici bir bakışla görüyorlar. En hatalı yaklaşım bu. Tam tersi ruhsal hastalıklar, birileri suç işlediği için olur. Suç davranışı, birçok insanda ıstıraba ve ruhsal hastalığa neden olabiliyor. Kaynağı yanlış yerde arıyoruz.”