Rize'de köylülerden yıkılan köprülerinin aylardır yeniden yapılmamasına tepki

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:00

Rize’nin Çayeli ilçesi Maltepe köyü sakinleri, 18 ay önce çöken köprünün yeniden yapılmamasına tepki gösterdi. Köylüleri dinleyen CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum: Bu köprüyü hemen derhal bu köylülerin yeniden kullanabilmesi için açın. Buna neden olan kim ise onun da cezasının bedelini o firmaya ödetin, bu insanlar rahatlasınlar” dedi.

Rize’nin Çayeli ilçesi Maltepe köyünde 18 ay önce çökme meydana gelen köprünün yeniden yapılmamasına yöre halkı tepkili. Köprünün çevredeki inşaat firmasınca dereden çakıl ve kum alınması sonucu köprü ayağının yerinden oynayarak çökmeye yol açtığını öne süren yöre halkı, köprü olmadığı için köy ve ilçe arasında gidip gelmelerinin zorlaştığını belirterek, köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istiyor.

“NEREYE GİTTİYSEK SONUÇ ALAMADIK”

Maltepe köyünden Ahmet Gemici, yaşadıkları sıkıntıları CHP'li Tahsin Ocaklı’ya anlattı:

"Bu dere Özel İdare tarafından Madenli Beton isimli firmaya satıldı. Ama biz bunu durduramadık. Muhtar, 10 sefer CİMER’e, 100 sefer nereye gittiysek durduramadık. Gidiyorum ben Özel İdare Genel Sekreteri’ne. Bana deniyor ki 'siz orası o vaziyette gelene kadar neredeydiniz?' Yani ben mühendis miyim, ben derenin buranın ne kadar derin alındığını ben nasıl hesaplayacağım? Bunu biz bunu hesaplayamayız. Yani biz nereye gittiysek derdimizi anlatamadık. Köprü yıkılmadan önce Madenli Beton'un sahiplerini çağırdım ve bakın ilk fırsatta yaz yağmurlarında bu köprünün ayakları yıkılacak dedim. DSİ’ye gittim dilekçe verdim, 2 ay içinde müdahale ettiniz ettiniz dedim. Hiçbir cevap alamadım. Köylü sıkıntıda, 15 metreye yakın derenin içi çalındı. Biz bunu durduramadık gücümüz yetmedi."

''BU KÖPRÜYÜ KULLANILIR HALE GETİRİN SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN''

Yöre halkının sorunlarını dinleyen CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise şu şekilde konuştu:

“Bu köprü 18 ay önce yıkıldı, neden yıkıldı? Bu köprünün ayaklarından yaklaşık 7 metre derinlikteyken derinliğin daha altında malzeme alımı olduğu için köprünün ayakları açıkta kaldı ve gelen su ile de bu köprü yıkıldı. 18 aydır siz ulaşımınızı buradan karşıya geçseniz Çayeli’ne 5 dakikada ineceksiniz ama oradan köyden dolaşarak yarım saat, 35 dakika yol yürüyorsunuz. Dolayısıyla bu köprünün yapılmasını daha evvel müracaatlarınız olmasına rağmen devlet bunu size yapmamış. Mesele gayet anlaşılır. Ben de şimdi buradan özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum: Bu köprüyü hemen derhal bu köylülerin yeniden kullanabilmesi için açın. Buna neden olan kim ise onun da cezasının bedelini o firmaya ödetin, bu insanlar rahatlasınlar. Size Çayeli’nden bir daha seslenmiş olduk. Yoksa köylülerimiz bu demokratik hakkını biraz daha sürdürecek, kullanacak. Biz de onların takipçisi olmaya, yanında durmaya devam edeceğiz. Biz bununla ilgili takibi yapacağız, bu sorunu çözeceğiz.”