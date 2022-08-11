Rize'de müdürlük, yüzme havuzunda kız ve erkek öğrencilere ayrı seans uyguladı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Rize’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda haftanın iki günü, 12-13 yaş arası erkek çocuklar için özel seans uygulamaya koydu. Bu saatlerde uygulanan kız ve erkek çocuklarda karma eğitimi kaldıran müdürlük, belirlenen gün ve saatlerde kulüplerin daha önce planlanan eğitim ve sporcu antrenman saatlerini de iptal etti.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi iddiaya göre, sporcu yetiştirme önceliği olan Olimpik Yüzme Havuzu’nda erkek çocuklarını yüzme dersine getirdi. Öğretim görevlisi havuzda kız ve erkek çocukların birlikte eğitim almasına tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek çocuklara ayrı ders koyma kararı aldı. İl Müdürlüğü Çarşamba ve Cuma günleri 13.00 ve 14.00 saatleri arasında 12-13 yaş grubundaki erkek öğrenciler için özel ders koydu. Bu saatlerde yapılan derslerde karma eğitimi kaldıran müdürlük, söz konusu gün ve saatlerde daha önceden planlanan eğitim ve sporcu antrenman saatlerini de iptal etti.

KADIN İZLEYİCİ DE YASAK

İddialara göre, erkek çocukların havuzda eğitim aldığı sırada kadın antrenörlerin de havuza girmesini yasakladı. Bu saatlerde tribünlerde kadın izleyicilerin de yer almayacağı öne sürüldü. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, “Bazı velilerden ‘erkek çocuklarımız havuza ayrı girsin’ talebi geldi. Böyle bir talep gelince, bir seans koyduk. Vatandaşın isteklerini geri çevirmedik” dedi.