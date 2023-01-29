Rize'de otomobilin çarptığı hemşire yaşamını yitirdi
Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Rize'de yolun karşına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı hemşire Enise Gürsoy (23), hayatını kaybetti.
Kaza dün gece saatlerinde Bağdatlı Mahallesi, Menderes bulvarında meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Enise Gürsoy'a, çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürsoy, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürsoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Y.Ö, gözaltına alındı.
Kazada yaşamını yitiren hemşire Enise Gürsoy için görev yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'nde tören düzenlendi. Gürsoy'un cenazesi memleketi Sakarya’ya uğurlandı.
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