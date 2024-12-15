Rize'de patlamamış mühimmat bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde sahilde patlamamış mühimmat bulundu.

Rize'de patlamamış mühimmat bulundu
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:17

Büyüktaşhane Mahallesi'nde sahilde gezen yurttaşlar deniz kenarında mühimmat olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri, patlamamış mühimmatın bulunduğu alanda araştırma yaptı.

Mühimmatın işlemlerin ardından imha edileceği öğrenildi.


Etiketler: #Rize #Mühimmat #sahil

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