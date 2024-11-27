MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler; 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 53 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 20 el bombası fünyesi, 500 adet 5,56 mühimmat, 500 adet 7,62 mühimmat, 1 termal şemsiye, muhtelif yaşam malzemesi."
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