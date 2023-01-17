Rize'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:16

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince belirlenen 2 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ve F.D, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 10 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı kaydedildi.