Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12 Temmuz 2022 Salı, 08:56

Olay, merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Abdülkadir Kar, K. A. ve Y.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülkadir Kar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan B.Ç. ve Ç.Y. isimli şahıslar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.