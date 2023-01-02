Rize'de taksiden 8 kaçak göçmen çıktı
Rize’de polis, durdurdukları taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.
Gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afganistanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
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