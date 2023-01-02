Rize'de taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

Rize’de polis, durdurdukları taksinin yolcu koltuğu ve bagajında 8 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:23
Rize'de taksiden 8 kaçak göçmen çıktı
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Rize Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

Yapılan kontrollerde taksinin yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

 

Gözaltına alınan taksi şoförü savcılıkça serbest bırakılırken, 8 Afganistanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

 

 


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