Rize'de üst düzey güvenlik: Erdoğan'ın ziyareti için muharip gemi görevlendirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Geminin Rize merkez liman karşısında devriye görevinde olduğu gözlemlendi.

ANKA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:59
Rize'de üst düzey güvenlik: Erdoğan'ın ziyareti için muharip gemi görevlendirdi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ve bir dizi açılış için Rize'ye geldi.

Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi.

Rize limanı karşısındaki gemi sürekli devriye görevinde bulunuyor...


Erdoğan haberleri Tayyip Erdoğan haberleri Rize haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan'dan 'çay kesme motoru' tepkisi: Nereden nereye geldik?

Erdoğan'dan 'çay kesme motoru' tepkisi: Nereden nereye geldik?
Yandaş gazeteden iktidar kulisi: Erdoğan'dan 'bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı

Yandaş gazeteden iktidar kulisi: Erdoğan'dan 'bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
AKP’li Külünk: ‘Erdoğan sosyolojisi eriyor’

AKP’li Külünk: ‘Erdoğan sosyolojisi eriyor’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler