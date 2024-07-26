Rize'de üst düzey güvenlik: Erdoğan'ın ziyareti için muharip gemi görevlendirdi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:59

Güncelleme: 26.07.2024 - 23:59

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ve bir dizi açılış için Rize'ye geldi.

Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi.

Rize limanı karşısındaki gemi sürekli devriye görevinde bulunuyor...