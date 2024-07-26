Rize'de üst düzey güvenlik: Erdoğan'ın ziyareti için muharip gemi görevlendirdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi. Geminin Rize merkez liman karşısında devriye görevinde olduğu gözlemlendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret ve bir dizi açılış için Rize'ye geldi.
Erdoğan'ın Rize ziyareti öncesi güvenlik ve koruma amaçlı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip gemi görevlendirdi.
Rize limanı karşısındaki gemi sürekli devriye görevinde bulunuyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi