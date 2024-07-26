Erdoğan'dan 'çay kesme motoru' tepkisi: Nereden nereye geldik?

Yayınlanma: 26.07.2024 - 22:07

Güncelleme: 26.07.2024 - 22:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan hemşehrilerine seslendi.

Erdoğan, sahil dolgu alanında bulunan Rize Sahil Camii’nin kaydığına işaret ederek, şehir merkezinde büyük bir cami yapılacağını söyledi.

Otobüsten yurttaşlara seslenen Erdoğan çay kesme motorları hakkında da konuştu. Erdoğan, “Şu anda hava güzel ama gelen raporlara bakılırsa pazar günü çok yağmur var diyorlar. Zaten buranın bereketi. Her zaman bu bereket oldu ve olacak.

Çay nasıl çay? Fakat şimdi artık makineler ile kesiyorsunuz diye duyuyorum. Öyle değil mi? Bu zaten pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik? Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden. Tabii benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar” dedi.



