Rize'de yayla evlerine 'kaçak silah' baskını
Rize’de silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyon düzenledi.
Ekiplerin 4 yayla evi ile 1 araçta yaptıkları aramada; 20 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 cep telefonu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 4 telsiz ele geçirildi.
Fındıklı ilçesinde de uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi sonra harekete geçen jandarma, tespit ettikleri bir eve baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda 2 av tüfeği, 5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı.
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