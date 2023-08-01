3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu: 4 kişi tutuklandı!
Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mersin, Konya ve Adana'da kaçak silah ticareti operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
"8 KİŞİNİN ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR"
Operasyonun, organize şekilde kaçak silah ticareti yapan 12 şüpheliye yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Araştırma, fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 32 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 118 fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, 8 kişinin adli işlemleri devam etmektedir."
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