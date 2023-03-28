Jandarmadan 'kaçak silah imalatına' operasyon

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese jandarma tarafından gerçekleştirilen baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:51
Jandarmadan 'kaçak silah imalatına' operasyon
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Avcılar Mahallesi’nde şüpheli E.B.’nin ruhsatsız silah imal ederek sattığı öğrenildi.

E.B.’nin evine adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında jandarma timlerince operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon sonrasında yapılan aramalarda; 6 tabanca, bu silahlara ait 100 mermi ve 15 şarjör, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 mekanizma, taşlama aleti, 1 mengene ile 15 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Şüpheli E.B. gözaltına alınırken, bulunan malzemelere de el konuldu. E.B.’nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.


Balıkesir Kaçakçılık Jandarma

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