Rize'de yaylalar beyaza büründü: 15 santimetreye ulaştı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalar kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü.
İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.
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