Rize'de yürekleri ısıtan görüntü: Derede mahsur kalan kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Rize’nin Güneysu ilçesinde dereye düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından balıkçı kepçesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ulucami Mahallesi’nde öğle saatlerinde Güneysu Deresi kenarında yürüyüş yapanlar, suda yavru bir kedinin olduğunu fark etti.
DEREDEN İTFAİYE ÇIKARDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, deredeki taşın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için merdivenle aşağı indi. Balıkçı kepçesiyle yakalanan kedi, dereden çıkarıldı.
Islanmış halde kurtarılan kedi, ekipler tarafından Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Yavru kedinin kurtarılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: #Yavru kedi #Kedi
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