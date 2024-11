Rize'deki heyelanda yaşamını yitirmişti... Son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:11

Güncelleme: 20.11.2024 - 14:11

Rize’nin Çayeli ilçesinde dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu dairedeki odasında uyurken toprak altında kalıp hayatını kaybeden Yakup Ali Bayraktar (35) için ilçede Hacıbaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Bayraktar’ın yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Oğlunun cenaze töreninde taziyeleri kabul eden baba Kasım Bayraktar, ayakta durmakta güçlük çekti. Heyelanda yaşamını yitiren Yakup Ali Bayraktar’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Güzeltepe köyünde toprağa verildi.

"HEYELAN RİSKİMİZ VAR"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, heyelanla ilgili çalışmalar hakkında bilgi vererek, heyelan riskinin devam ettiği ifade etti ve şunları söyledi:

"Sürece ilişkin il müdürlerimizin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Alınması gereken tedbirler nelerdir? Onları değerlendirdik. Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Bir can kaybı olunca her ne tedbir alırsak alalım, o can geriye gelmiyor. Bundan sonra bölgedeki alınması tedbirlerin neler olduğu arkadaşlarımızda oturup müzakere ettik. Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var. Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz. Tahliye edilen vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Ekiplerin arka kısımda değerlendirme ve incelemeye başlayacaklar. Arkadaşlarımızın ön çalışmalarından sonra heyelana maruz kalan bina ile ilgili tedbirlerimizi değerlendireceğiz."