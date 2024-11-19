Son dakika... Rize'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var!
Son dakika haberi... Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu bildirildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde gece boyu sağanak yağış etkili olurken ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre; evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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