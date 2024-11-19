Son dakika... Rize'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu bildirildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi.

Son dakika... Rize'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 08:39

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece boyu sağanak yağış etkili olurken ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre; evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


Etiketler: #Çayeli #Rize #sağanak #Heyelan

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