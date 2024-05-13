Rizeli üretici isyan etti: AKP binası önüne bir çuval çay döktü!

Rize’de yaş çay alım fiyatının 19 TL olarak açıklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Rizeli çay üreticisi Osman Delihasan, yanında getirdiği bir çuval çayı Rize AKP İl Başkanlığı önüne dökerek çay alım fiyatını protesto etti.

ANKA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:36
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dün sosyal medya hesaplarından 19 TL olarak açıkladığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatına yönelik tepkiler devam ediyor. Rizeli üretici Osman Delihasan, bir çuval çayını Rize AKP İl Başkanlığı önüne dökerek açıklanan fiyatı protesto etti. 

Osman Delihasan, şunları söyledi:

“Devlet yönetimi ciddiyet ister. Hafta sonu sosyal medya da çay fiyatı açıklanmaz. Bunu bir Rizeli gelenek olarak bu şekilde hiçbir zaman görmemiştir. Bunu Rizeli’ye hakaret olarak, çay üreticisine hakaret olarak görüyorum. Çay fiyatını kabul etmiyorum. Çayımıza ve Rizemize yapılan yaş çay açıklama şeklini, yerini bir çay üreticisi olarak kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu olayı düzeltmesini bekliyoruz. Geçen sene aldığımız ekmeği bu sene almak istiyoruz. Biz 30 sene önce bir kilo yaş çayla bir kilo zeytin almak değil, bir yıl önce aldığımız ekmeği geri istiyoruz. Bunun karşılığında da temsili olarak Rize AKP önünde bir bez çayımı dökmek istiyorum ve bu olayı protesto ediyorum.” 


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