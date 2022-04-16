Rizeli yurttaş AKP'li belediyeyi şikayet etti: İdari para cezası verildi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 15:29

Muradiyeli Haldun Kazdal, AKP’li Muradiye Belediyesi’nin ayrımcılık yaptığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) yaptığı başvuruda haklı bulundu. Haldun Kazdal’ın aynı zamanda avukatlığını da yapan oğlu Kazım İsmail Kazdal, belediyenin müvekkilinin toprak yolunu asfaltlamadığı gibi çöp kutusunu da kaldırarak hizmette ayrımcılık yaptığını belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Muradiye Belediyesi tarafından beldemizde yapılan eski beton yolların asfaltlaması ve toprak yolların betonlanması çalışmaları sonucunda beldemizde bulunan hanelerin istisnasız tamamının yolu asfaltlanmış veya beton ile kaplanmıştır. İnsan yaşamının olmadığı yalnızca çay tarımı ve odunculuk faaliyetleri kapsamında kullanılan yollarının neredeyse tamamımı asfaltlanmış veya beton ile kaplanmıştır.

"SOKAĞIN EVE 500 METREYE KADAR OLAN KISMI ASFALTLANDI"

Ancak Sümbül Sokak’ın yalnızca 500. metreye kadar olan kısmı asfaltlanmıştır. Adeta aynı sokak üzerinde müvekkilimin birlikte yaşadığı komşularına kadar asfaltlama hizmeti gelmiş müvekkilime belediyenin bu hizmeti ulaştırılmamıştır. Müvekkillerime karşı açıkça ayrımcılık yapılmıştır. Müvekkilimin evine giden yolun başladığı noktada asfalt bitmiştir. Bununla birlikte aynı sokak üzerinde müvekkilimin evinin yanında bulunan çöp tenekeleri dahi kaldırılmıştır."

"İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI"

TİHEK'e yapmış olduğu başvuru üzerine Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı’nın savunmasına da değinen Avukat Kazdal, şöyle dedi:

"Belediye başkanı Balcı ‘eskiyen beton yollar üzerine asfalt döküldüğünü, başvuruya konu olan yolun toprak olduğu gerekçesiyle asfaltlanmadığı’’ şeklinde beyanlarda bulunarak hizmette ayrım olmadığını savundu. Başkanın bu savunması sonrası kuruma bölgedeki toprak yolları üzerine yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin fotoğrafları dosyaya sunduk. Ardından Başkan Musa Süreyya Balcı ikinci savunmasında, ‘bölgede afet yaşandığı öncelikli olarak afet yaşanan yerlerin asfaltlandığı, beldedeki yolların yüzde 40’ının toprak olduğu, hizmetin eşit dağıtıldığını’ söyledi.

Bu ikinci savunmanın ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Muradiye Belediye’sinden istediği belediyenin toprak ve beton yolları gösterir krokinin Başkan Musa Süreyya Balcı tarafından dosyaya sunulmadı. Bu nedenle Tahkikat aşamasının tamamlanmadığını ve oy çokluğu ile Muradiye Belediyesi tarafından siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından idare hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi."

Avukat Kazdal, müvekkilinin maddi ve manevi zararın karşılanması için idare mahkemesinde haklarını aramaya devam edeceklerini söyledi.